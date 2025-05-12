Теннис
12 мая, 14:18

Петрова — об игре Андреевой на турнире в Риме: «Не могу сказать, что Мирра играет в свой лучший теннис»

Сергей Ярошенко

Бронзовый призер Олимпийских игр и бывшая третья ракетка мира Надежда Петрова прокомментировала игру российской теннисистки Мирры Андреевой на турнире в Риме.

«Не могу сказать, что Мирра играет в свой лучший теннис. Она немного борется с некоторыми нюансами, но пока успешно проходит, находит силы собраться, довести дело до конца. У Мирры будет соперница, которой больше подходит быстрое покрытие. Может и очень хорошо, что они сыграют на земле. Хочется посмотреть, как Мирра будет использовать грунтовое покрытие в свою пользу. Интересно, сможет ли она втянуть соперницу в свою игру на земле», — цитирует Петрову ТАСС.

В третьем круге «тысячника» в столице Италии 18-летняя россиянка обыграла Линду Носкову из Чехии со счетом 6:1, 7:5. В четвертом круге Андреева встретится с датчанкой Кларой Таусон.

Источник: ТАСС
