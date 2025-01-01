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Петрова считает, что у Мирры Андреевой будут прекрасные результаты благодаря сотрудничеству с Мартинес

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Экс третья ракетка мира Надежда Петрова прокомментировала сотрудничество российской теннисистки Мирры Андреевой с тренером Кончитой Мартинес.

«Я бы сказала, что на данный момент это отличный сезон в ее карьере. В прошлом году она о себе заявила, а в этом — все подтвердила. Выиграла первый титул, дошла до полуфинала Турнира Большого шлема, взяла медаль на Олимпиаде. В столь юном возрасте необходим боевой характер, чтобы добиться подобных результатов.

Меня очень обрадовало, когда она заявила, что будет тренироваться с Кончитой Мартинес. Я сама играла с Кончитой, а позже сотрудничала с ней, когда она работала с одной из наших теннисисток. Я видела, как она проводит тренировки, как ведет себя во время матча, как делает разборы. И я не сомневаюсь, что Мирра попала в хорошие руки, и у нее благодаря этому сотрудничеству будут прекрасные результаты», — цитирует Петрову «Газета.Ru».

17-летняя Андреева завершила сезон-2024 на 16-м месте в рейтинге WTA.

Источник: «Газета.Ru»
Теннис
Мирра Андреева
Надежда Петрова
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