Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 20:24

Петрова считает, что Мирра Андреева станет настоящей звездой к 20 годам

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бронзовый призер Олимпийских игр Надежда Петрова оценила прогресс российской теннисистки Мирры Андреевой.

В апреле этого года Андреевой исполнилось 17 лет.

— Несмотря на свой юный возраст, Андреева ведет себя очень мудро, взросло, она уравновешенная и хладнокровная — в ней есть всё, что нужно для звёздной теннисистки, — начала Петрова.

— Как думаете, через сколько лет Мирру можно будет назвать настоящей звездой?

— Как минимум через пару лет. У девушек всё происходит быстрее, так что наверняка к 20 годам Мирра наберет необходимый для этого опыт. Думаю, что за это время у нее появится уверенность и внутренний стержень, — цитирует Петрову Metaratings.

1 июля Андреева уступила чешке Бренде Фрухвиртовой в первом круге Уимблдона — 6:1, 3:6, 2:6.

Источник: Metaratings
Теннис
Мирра Андреева
Надежда Петрова
1
0
Читайте также
Футболисты сборной Франции отреагировали на итоги выборов в стране
Во Франции объяснили плохую игру Мбаппе поражением Макрона на выборах
Путин в пятый раз приехал на выставку-форум «Россия»
ВС России уничтожили установки HIMARS, которыми наносился удар по Севастополю
В Киргизии 250 овец погибли в результате удара молнии
На бывшем заводе Volkswagen в Калуге запустили серийное производство автомобилей
Популярное видео
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Путинцева: «Казахстан оказывает большую поддержку в плане создания условий, строительства кортов в Астане»

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости