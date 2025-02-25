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25 февраля 2025, 12:47

Петрова: «Андреевой нужно приобретать стабильность и уверенность»

Камила Абдурахманова
корреспондент

Экс-третья ракетка мира в одиночном и парном рейтингах Надежда Петрова считает, что российской теннисистке Мирре Андреевой нужно приобретать стабильность и уверенность, для этого нужны большие победы и успехи в матчах с игроками из первой десятки мирового рейтинга.

«Я лично хотела бы видеть побольше таких выступлений, как в Дубае. Чтобы это была не разовая акция, а стабильно повторялась по ходу сезона. Понятно, будут обидные проигрыши и вылеты в первых кругах, но нужны и большие победы, успехи с игроками из десятки — это хочется видеть. Чтобы Мирра приобрела стабильность и уверенность», — сказала Петрова ТАСС.

В субботу Андреева стала победительницей турнира WTA 1 000 в Дубае. В понедельник она поднялась с 14-го места на 9-е в рейтинге WTA и стала первой ракеткой России.

Источник: ТАСС
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Теннис
Мирра Андреева
Надежда Петрова
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