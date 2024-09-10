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Петрова: «Соболенко на харде мало кто может противостоять»

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Экс-третья ракетка мира Надежда Петрова, заявила что победа белорусской теннисистки Арины Соболенко на US Open является логичным продолжением очень хорошего сезона.

«Никакой сенсации тут не вижу. Победительница Австралии, победительница «Большого шлема» этого сезона на быстром покрытии. Арина очень достойно себя показывает весь сезон, обыгрывает топовых игроков, выигрывает титулы. На харде, когда она находится в хорошем расположении духа, ей мало кто может противостоять. Тем более, когда первая ракетка мира вылетела, стало понятно, кто фаворит. Молодец, я за нее рада. Теперь надо постараться зацепиться за Итоговый турнир», — сказала Петрова «Газете.Ru».

Соболенко в финале победила шестую ракетку турнира американку Джессику Пегулу со счетом 7:5, 7:5. Белоруска в третий раз в карьере выиграла турнир «Большого шлема». В 2023 и 2024 годах она становилась победительницей Открытого чемпионата Австралии.

Источник: Газета.RU
Арина Соболенко
Надежда Петрова
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