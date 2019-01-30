21:37 | Теннис — WTA

Петра Квитова: "Выпила несколько чашек кофе и вздремнула перед матчем - после Австралии хочу спать"

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Действующая чемпионка St. Petersburg Ladies Trophy Петра Квитова рассказала, как чувствует себя после перелета из Австралии, где она выиграла турнир в Сиднее и дошла до финала Australian Open.

- Как вы себя чувствуете после Австралии?

- Чувствую себя немного усталой из-за смены часовых поясов. Но сплю хорошо, а это важно для нас. Сегодня выпила несколько чашек кофе в течение дня, чтобы не уснуть. А перед матчем даже немного вздремнула. Но в целом я в порядке.

Хорошо чувствовала корт. Хорошо помню покрытие с прошлого года. Сегодняшний матч был тяжелым для меня. Виктория возвращается в теннис, и она хорошо играла, особенно во втором сете. Упорная борьба шла до самого конца, и я довольна своей игрой. (Мария Никулашкина)

 

 

 

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/petersburgladies/2019/

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