Петра Квитова: "После поражения на Australian Open было непростое время для меня"

Чешка Петра Квитова рассказала о своем состоянии после поражения в финале Открытого чемпионата Австралии. По ее словам, у нее было очень изматывающее начало сезона.

– Было непростое время для меня, – приводит официальный сайт WTA слова Квитовой. – После Australian Open я полетела домой за паспортом с российской визой, затем в Санкт-Петербург. Я очень хотела вновь там побывать, это отличный турнир. Я приехала туда с друзьями, было весело. Затем я полетела в Монако, потом в Чехию, по разным причинам. Несколько дней я тренировалась.

Конечно, нелегко было тренироваться после столь изматывающего начала сезона. Физически и психологически я все еще не готова на 100 процентов, но таков мир тенниса. Мы движемся по кругу, ничего не поделаешь.

В начала года я очень много играла в теннис, поэтому я устала. Сейчас я не чувствую свежести, если честно, но и пустоты не ощущаю. Это просто смесь различных ощущений, эмоций. Стараюсь найти выход из этой ситуации. Теннис приносит мне радость. Когда я выхожу на корт, то наслаждаюсь игрой. Это важно.