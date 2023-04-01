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Сегодня, 20:27

Квитова о финале с Рыбакиной: «Она атакующий игрок, здорово подает»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Чешская теннисистка Петра Квитова поделилась ожиданиями от финала турнира WTA 1000 в Майами против Елены Рыбакиной.

«Счет в личке 1:1, посмотрим, кто кого. Она хорошо играет, победила в Индиан-Уэллс и здесь вышла в финал. Безусловно, это большое достижение. Она атакующий игрок, здорово подает. Я тоже. На самом деле все зависит от того, как мы будем справляться с давлением друг друга», — сказала Квитова на пресс-конференции.

Финал турнира в Майами пройдет сегодня, 1 апреля. Начало — в 22.00 мск.

Теннис
Елена Рыбакина
Петра Квитова
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