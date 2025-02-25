Квитова проиграла в первом матче с 2023 года
Квитова проиграла в первом матче после возвращения
Чешка Петра Квитова провела первый матч с октября 2023 года. Теннисистка не выступала в связи с рождение сына.
Двукратная победительница Уимблдона проиграла британке Джоди Беррейдж в первом круге турнира в Остине (США) — 3:6, 6:4, 6:4. Матч длился 2 часа 29 минут.
Беррейдж в следующем матче сыграет с австралийкой Айлой Томлянович.
Остин (США)
Турнир WTA ATX Open
Призовой фонд 275 094 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Джоди Беррейдж (Великобритания) — Петра Квитова (Чехия, WC) — 3:6, 6:4, 6:4
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