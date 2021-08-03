Петкович вышла во второй раунд турнира в Клуж-Напоке, Корне вылетела

Немецкая теннисистка Андреа Петкович вышла во второй раунд турнира WTA в Клуж-Напоке (Румыния).

При счете 6:3, 4:1 в пользу немки ее соперница Александра Дулгеру из Румынии снялась из-за травмы. Первая «сеяная» на турнире француженка Андреа Петкович прекратила борьбу. Ее обыграла египтянка Майар Шериф (6:2, 6:4).

Клуж-Напока (Румыния)

Турнир WTA Winners Open 2021

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Андреа Петкович (Германия, 2) — Александра Дулгеру (Румыния, Q) — 6:3, 4:1 отказ второго игрока

Сион Мендес (Австралия, Q) — Яна Фетт (Хорватия, Q) — 6:2, 6:2

Александра Эала (Филиппины, WC) — Паула Ормаэчеа (Аргентина, Q) — 7:5, 6:2

Жаклин Кристьян (Румыния) — Река-Луца Яни (Венгрия) — 6:1, 6:2

Ана Богдан (Румыния, 3) — Панна Удварди (Венгрия, Q) — 6:2, 6:4

Кристина Плишкова (Чехия) — Мартина Тревизан (Италия, 4) — 6:4, 6:4

Майар Шериф (Египет) — Ализе Корне (Франция, 1) — 6:2, 6:4

Александра Крунич (Сербия, Q) — Юки Наито (Япония) — 6:3, 5:0 отказ второго игрока

Ирина Мария Бара (Румыния) — Анна-Лена Фридзам (Германия) — 6:2, 6:3