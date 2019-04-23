Немка Андреа Петкович обыграла испанку Сару Соррибес Тормо и вышла во второй круг турнира WTA в Штутгарте.

В следующем раунде 31-летняя Петкович встретится с пятой сеяной соревнований Ангеликой Кербер.

В другой встрече дня словачка Доминика Цибулкова уступила в двух сетах Грит Миннен из Бельгии. Следующей соперницей Миннен станет третья сеяная Петра Квитова из Чехии.

Штутгарт (Германия)

Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix

Призовой фонд 820 977 долларов

Закрытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Андреа Петкович (Германия, WC) – Сара Соррибес Тормо (Испания, Q) – 6:3, 6:4

Грит Миннен (Бельгия, Q) – Доминика Цибулкова (Словакия, WC) – 7:5, 6:3