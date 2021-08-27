Петерсон вышла в полуфинал турнира в Чикаго
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Шведская теннисистка Ребекка Петерсон вышла в полуфинал турнира в Чикаго. Ее соперница по четвертьфиналу Тереза Мартинцова отказалась от продолжения борьбы при счете 6:7 (4:7), 6:2, 4:1 в пользу шведки.
Следующей соперницей Петерсон будет победительница матча Элина Свитолина (Украина) — Кристина Младенович (Франция).
Чикаго (США)
Турнир WTA WTA Chicago Women's Open
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Ребекка Петерсон (Швеция) — Тереза Мартинцова (Чехия) — 6:7 (4:7), 6:2, 4:1 отказ Мартинцовой.
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