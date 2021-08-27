Шведская теннисистка Ребекка Петерсон вышла в полуфинал турнира в Чикаго. Ее соперница по четвертьфиналу Тереза Мартинцова отказалась от продолжения борьбы при счете 6:7 (4:7), 6:2, 4:1 в пользу шведки.

Следующей соперницей Петерсон будет победительница матча Элина Свитолина (Украина) — Кристина Младенович (Франция).

Чикаго (США)

Турнир WTA WTA Chicago Women's Open

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Ребекка Петерсон (Швеция) — Тереза Мартинцова (Чехия) — 6:7 (4:7), 6:2, 4:1 отказ Мартинцовой.