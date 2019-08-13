Петерсон сыграет с Кудерметовой во втором круге турнира в Цинциннати

Шведка Ребекка Петерсон в первом круге турнира в Цинциннати (США) одержала победу над представительницей Великобритании Джоанной Контой – 6:3, 3:6, 7:5. Продолжительность встречи составила 2 часа и 35 минут.
Во втором раунде Петерсон сыграет с россиянкой Вероникой Кудерметовой.
В другом матче француженка Каролин Гарсия уступила представительнице Польши Иге Свентек – 6:7 (1:7), 1:6.
Цинциннати (США)
Турнир WTA Western & Southern Open
Призовой фонд 2 643 736 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Ребекка Петерсон (Швеция, Q) – Джоанна Конта (Великобритания, 14) – 6:3, 3:6, 7:5
Ига Свентек (Польша, Q) – Каролин Гарсия (Франция) – 7:6(7:1), 6:1
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