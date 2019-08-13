Петерсон сыграет с Кудерметовой во втором круге турнира в Цинциннати

Шведка Ребекка Петерсон в первом круге турнира в Цинциннати (США) одержала победу над представительницей Великобритании Джоанной Контой – 6:3, 3:6, 7:5. Продолжительность встречи составила 2 часа и 35 минут.

Во втором раунде Петерсон сыграет с россиянкой Вероникой Кудерметовой.

В другом матче француженка Каролин Гарсия уступила представительнице Польши Иге Свентек – 6:7 (1:7), 1:6.

Цинциннати (США)

Турнир WTA Western & Southern Open

Призовой фонд 2 643 736 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Ребекка Петерсон (Швеция, Q) – Джоанна Конта (Великобритания, 14) – 6:3, 3:6, 7:5

Ига Свентек (Польша, Q) – Каролин Гарсия (Франция) – 7:6(7:1), 6:1