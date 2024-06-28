Первая ракетка России Касаткина выступит на турнире в Вашингтоне

Российская теннисистка Дарья Касаткина выступит на турнире серии WTA 500 в Вашингтоне (США), сообщают организаторы соревнований.

27-летняя россиянка примет участие на этом турнире во второй раз за карьеру. В прошлом году Касаткина уступила украинке Элине Свитолиной в матче второго круга.

Citi Open состоится с 29 июля по 4 августа.

Касаткина располагается на 14-м месте в рейтинге WTA. В ходе карьеры она семь раз побеждала на турнирах под эгидой организации (из них шесть — в одиночном разряде).