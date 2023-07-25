Свентек вышла во второй круг турнира в Варшаве
Полька Ига Свентек обыграла узбекистанку Нигину Абдураимову в первом круге турнира WTA в Варшаве (Польша) — 6:4, 6:3. Матч длился 1 час 37 минут.
Во втором круге первая ракетка мира встретится с победительницей матча Клэр Лью (США) — Ю Юань (Китай).
Варшава (Польша)
Турнир WTA BNP Paribas Warsaw Open
Призовой фонд 259 303 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Ига Свентек (Польша, 1) — Нигина Абдураимова (Узбекистан) — 6:4, 6:3
Новости