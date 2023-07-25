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Сегодня, 20:13

Свентек вышла во второй круг турнира в Варшаве

Руслан Минаев
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Полька Ига Свентек обыграла узбекистанку Нигину Абдураимову в первом круге турнира WTA в Варшаве (Польша) — 6:4, 6:3. Матч длился 1 час 37 минут.

Во втором круге первая ракетка мира встретится с победительницей матча Клэр Лью (США) — Ю Юань (Китай).

Варшава (Польша)

Турнир WTA BNP Paribas Warsaw Open

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Ига Свентек (Польша, 1) — Нигина Абдураимова (Узбекистан) — 6:4, 6:3

Теннис
Ига Свентек
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