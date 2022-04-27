Швентек хочет, чтобы в отношении российских теннисистов было принято «единое решение»

Первая ракетка мира Ига Швентек высказалась по поводу ситуации с российскими теннисистами. 20-летняя полька хочет, чтобы в отношении участия россиян в турнирах было принято единое решение.

«Ситуация становится все более и более хаотичной. Было бы неплохо, если бы руководящие органы приняли единое решение, чтобы не было такого хаоса. Но нам, игрокам, довольно сложно сделать это, потому что мы хорошо знаем друг друга. Мы много времени проводим вместе», — цитирует Швентек РИА «Новости Спорт» со ссылкой на AFP.

Ранее появилась информация о том, что организаторы «Ролан Гаррос» намерены допустить россиян к участию в турнире, который пройдет с 22 мая по 5 июня.

Отметим, что 20 апреля организаторы «Уимблдона», который пройдет с 27 июня по 10 июля, отказали российским и белорусским теннисистам в участии в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Игрокам также запретили выступать на травяных турнирах в Великобритании под эгидой Ассоциации лаун-тенниса (LTA).