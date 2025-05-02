Соболенко вышла в финал на четвертом турнире подряд

Белоруска Арина Соболенко вышла в финал турнира серии WTA 1000 в Мадриде. В полуфинале первая ракетка мира была сильнее украинки Элины Свитолиной (6:3, 7:5).

Соболенко вышла в финал на четвертом турнире подряд. Ранее она доходила до решающего матча в Индиан-Уэллсе (уступила Мирре Андреевой — 6:2, 4:6, 3:6), Майами (победила Джессику Пегулу — 7:5, 6:2) и Штутгарте (проиграла Елене Остапенко — 4:6, 1:6).

В финале турнира в Мадриде Соболенко сыграет с американкой Коко Гауфф, которой уступает в личных встречах — 4-5.