Соболенко — о Мирре Андреевой: «Она хороший человек и отличный игрок»

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко поделилась мыслями в преддверии полуфинального матча против россиянки Мирры Андреевой на турнире в Брисбене.

«Мы играли на выставочном турнире в Абу-Даби, так что я узнала ее немного лучше. Она хороший человек и отличный игрок. В прошлом у нас были неплохие поединки. С нетерпением жду завтрашней встречи с ней», — цитирует спортсменку Tennis World USA.

В четвертьфинале соревнований в Брисбене Соболенко обыграла чешку Марию Боузкову со счетом 6:3, 6:4. Андреева одержала победу над Онс Жабер из Туниса (6:4, 7:6 (7:2)).

Матч между белорусской и российской теннисистками состоится 4 января. Начало встречи — в 11.30 по московскому времени.