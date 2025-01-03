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Соболенко — о Мирре Андреевой: «Она хороший человек и отличный игрок»

Алина Савинова
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Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко поделилась мыслями в преддверии полуфинального матча против россиянки Мирры Андреевой на турнире в Брисбене.

«Мы играли на выставочном турнире в Абу-Даби, так что я узнала ее немного лучше. Она хороший человек и отличный игрок. В прошлом у нас были неплохие поединки. С нетерпением жду завтрашней встречи с ней», — цитирует спортсменку Tennis World USA.

В четвертьфинале соревнований в Брисбене Соболенко обыграла чешку Марию Боузкову со счетом 6:3, 6:4. Андреева одержала победу над Онс Жабер из Туниса (6:4, 7:6 (7:2)).

Матч между белорусской и российской теннисистками состоится 4 января. Начало встречи — в 11.30 по московскому времени.

Источник: Tennis World USA
Теннис
Арина Соболенко
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