Перед турниром в Мадриде у Свентек умер дедушка

Незадолго до турнира в Мадриде польская теннисистка Ига Свентек посетила похороны своего дедушки. Теннисистка неудачно выступила на турнире, проиграв в полуфинале Коко Гауфф — 1:6, 1:6.

23-летняя полька играла нестабильно на протяжении всего турнира. Даже после побед она выглядела подавленной и не праздновала их.

«Прежде чем списать Джоковича и Свентек со счетов, следует отметить, что оба переживают сложный период. Несколько близких друзей Новака борются с проблемами со здоровьем, а Ига потеряла дедушку прямо перед турниром», — написал в соцсети X журналист Бенуа Майлин.

PR-менеджер польской теннисистки подтвердил изданию Super Express информацию про смерть дедушки и попросил уважать частную жизнь спортсменки. Теннисистка посетила похороны перед турниром.