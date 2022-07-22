Пера обыграла Заневскую и вышла в финал турнира в Гамбурге

Американская теннисистка Бернарда Пера в полуфинале турнира в Гамбурге обыграла бельгийку Марину Заневскую со счетом 6:2, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 22 минуты. Американка сделала эйс и две двойные ошибки, а также реализовала 4 брейк-пойнта из 11. У бельгийки по три подачи навылет и двойные ошибки, а также один реализованный брейк-пойнт из одного.

В финале турнира Пера встретится с победительницей матча Анетт Контавейт (Эстония) — Анастасия Потапова (Россия).

Гамбург (Германия)

Турнир WTA Hamburg European Open

Призовой фонд 251 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Бернарда Пера (США) — Марина Заневская (Бельгия, 7) — 6:2, 6:4