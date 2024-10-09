Касаткина обыграла Перу и вышла в третий круг турнира в Ухани
Российская теннисистка Дарья Касаткина во втором круге турнира в Ухани обыграла американку Бернарду Перу со счетом 6:4, 1:6, 6:1.
Встреча продолжалась 1 час 36 минут. На счету 27-летней россиянки 4 эйса, 4 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 8.
В третьем круге Касаткина встретится с победительницей матча Магда Линетт (Польша) — Леся Цуренко (Украина, Q).
Ухань (Китай)
Турнир WTA Wuhan Open
Призовой фонд 3 211 715 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Дарья Касаткина (Россия, 8) — Бернарда Пера (США, Q) — 6:4, 1:6, 6:1
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