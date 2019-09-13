Пэн Шуай пробилась в 1/2 финала соревнований в Наньчане

Китайская теннисистка Пэн Шуай прошла в полуфинал турнира в Наньчане, победив свою соотечественницу Чжу Линь — 6:4, 7:6.

Наньчан (Китай)

Турнир WTA Jiangxi Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Пэн Шуай (Китай) — Чжу Линь (Китай) — 6:4, 7:6 (7:5)

Ребекка Петерсон (Швеция, 5) — Магда Линетт (Польша, 3) — 6:3, 6:7 (3:7), 7:6 (7:5)

Нина Стоянович (Сербия) — Катерина Козлова (Украина, 7) — 6:7 (5:7), 6:4, 6:4