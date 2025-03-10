Пегула сыграет со Свитолиной в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе
Американская теннисистка Джессика Пегула в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе обыграла китаянку Ван Синьюй со счетом 6:2, 6:1.
Встреча продолжалась 1 час 3 минуты. На счету 31-летней американки 2 эйса, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 7.
В 1/8 финала Пегула встретится с украинкой Элиной Свитолиной, которая обыграла американку Дэниэлл Коллинз.
Индиан-Уэллс (США)
Турнир WTA BNP Paribas Open
Призовой фонд 8 963 700 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Джессика Пегула (США, 4) — Ван Синьюй (Китай) — 6:2, 6:1
Элина Свитолина (Украина, 23) — Дэниэлл Коллинз (США, 14) — 6:2, 6:4
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