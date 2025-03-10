Пегула сыграет со Свитолиной в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе

Американская теннисистка Джессика Пегула в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе обыграла китаянку Ван Синьюй со счетом 6:2, 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 3 минуты. На счету 31-летней американки 2 эйса, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 7.

В 1/8 финала Пегула встретится с украинкой Элиной Свитолиной, которая обыграла американку Дэниэлл Коллинз.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 963 700 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Джессика Пегула (США, 4) — Ван Синьюй (Китай) — 6:2, 6:1

Элина Свитолина (Украина, 23) — Дэниэлл Коллинз (США, 14) — 6:2, 6:4