Третья ракетка мира Пегула вышла в четвертьфинал турнира в Бад-Хомбурге
Американка Джессика Пегула стала четвертьфиналисткой турнира в Бад-Хомбурге.
Третья ракетка мира во втором круге победила чешку Катерину Синякову со счетом 6:2, 6:3. Матч длился 1 час 4 минуты.
За выход в полуфинал Пегула сыграет с победительницей матча Наоми Осака (Япония, WC) — Эмма Наварро (США, 5).
Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (Германия)
Турнир WTA Bad Homburg Open powered by Solarwatt
Призовой фонд 1 064 510 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Второй круг
Джессика Пегула (США, 1) — Катержина Синякова (Чехия, Q) — 6:2, 6:3
