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Сегодня, 17:46

Пегула победила Векич и вышла в четвертьфинал турнира в Берлине

Сергей Разин
корреспондент
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Американская теннисистка Джессика Пегула во втором круге турнира в Берлине обыграла хорватку Донну Векич со счетом 6:4, 7:5.

Встреча продолжалась 1 час 27 минут. На счету 30-летней американки 3 эйса, двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.

В четвертьфинале Пегула встретится с чешкой Катержиной Синяковой.

Берлин (Германия)

Турнир WTA ecotrans Ladies Open

Призовой фонд 922 573 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Джессика Пегула (США, 4) — Донна Векич (Хорватия, WC) — 6:4, 7:5

Джессика Пегула
Донна Векич
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