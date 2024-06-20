Пегула победила Векич и вышла в четвертьфинал турнира в Берлине
Американская теннисистка Джессика Пегула во втором круге турнира в Берлине обыграла хорватку Донну Векич со счетом 6:4, 7:5.
Встреча продолжалась 1 час 27 минут. На счету 30-летней американки 3 эйса, двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.
В четвертьфинале Пегула встретится с чешкой Катержиной Синяковой.
Берлин (Германия)
Турнир WTA ecotrans Ladies Open
Призовой фонд 922 573 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Второй круг
Джессика Пегула (США, 4) — Донна Векич (Хорватия, WC) — 6:4, 7:5
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