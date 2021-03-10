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Пегула победила Плишкову и вышла в четвертьфинал турнира в Дубае

12:15
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Американская теннисистка Джессика Пегула в 1/8 финала турнира в Дубае обыграла чешку Каролину Плишкову 6:0, 6:2.

Встреча длилась 53 минуты. Американка дважды подала навылет, сделала одну двойную ошибку и реализовала 6 из 8 брейк-пойнтов.

В четвертьфинале Пегула встретится с победительницей матча Каролин Гарсия (Франция) — Элиза Мертенс (Бельгия).

Дубай (ОАЭ)

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 1 835 490 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Джессика Пегула (США) — Каролина Плишкова (Чехия, 2) — 6:0, 6:2

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