Пегула победила Плишкову и вышла в четвертьфинал турнира в Дубае
12:15
Американская теннисистка Джессика Пегула в 1/8 финала турнира в Дубае обыграла чешку Каролину Плишкову 6:0, 6:2.
Встреча длилась 53 минуты. Американка дважды подала навылет, сделала одну двойную ошибку и реализовала 6 из 8 брейк-пойнтов.
В четвертьфинале Пегула встретится с победительницей матча Каролин Гарсия (Франция) — Элиза Мертенс (Бельгия).
Дубай (ОАЭ)
Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 1 835 490 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Джессика Пегула (США) — Каролина Плишкова (Чехия, 2) — 6:0, 6:2
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...