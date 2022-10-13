Пегула обыграла Вандевеге и вышла в четвертьфинал турнира в Сан-Диего
Американская теннисистка Джессика Пегула во втором круге турнира в Сан-Диего обыграла соотечественницу Коко Вандевеге со счетом 6:3, 6:1.
Встреча продолжалась 1 час 10 минут. На счету шестой ракетки мира 2 эйса, одна двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнта из 13.
В четвертьфинале Пегула встретится с победительницей матча Дарья Касаткина (Россия) — Мэдисон Киз (США).
Сан-Диего (США)
Турнир WTA San Diego Open
Призовой фонд 757 900 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Джессика Пегула (США, 4) — Коко Вандевеге (США) — 6:3, 6:1
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