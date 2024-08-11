Пегула обыграла Стирнс и вышла в полуфинал турнира в Торонто
Американка Джессика Пегула вышла в полуфинал турнира WTA в Торонто (Канада).
В четвертьфинале теннисистка победила свою соотечественницу Пэйтон Стирнс в двух сетах — 6:4, 7:5.
Соперницей Пегулы в полуфинале станет победитель матча Диана Шнайдер (Россия, 14) — Людмила Самсонова (Россия, 6).
Торонто (Канада)
Турнир WTA National Bank Open presented by Rogers
Призовой фонд 3 211 715 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Джессика Пегула (США, 3) — Пейтон Стирнс (США) — 6:4, 7:5
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