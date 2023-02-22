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Сегодня, 13:14

Пегула обыграла Богдан и вышла в четвертьфинал турнира в Дубае

Сергей Разин
корреспондент
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Американская теннисистка Джессика Пегула в 1/8 финала турнира в Дубае обыграла румынку Ану Богдан со счетом 6:4, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 36 минут. На счету 3 эйса и одна двойная ошибка, а также 6 реализованных брейк-пойнта из 11.

В четвертьфинале Пегула встретится с победительницей матча Белинда Бенчич (Швейцария) — Каролина Мухова (Чехия).

Дубай (ОАЭ)

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 2 788 468 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Джессика Пегула (США, 3) — Ана Богдан (Румыния, Q) — 6:4, 6:3

Джессика Пегула
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