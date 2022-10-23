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Сегодня, 02:42

Пегула обыграла Азаренко и вышла в финал турнира в Гвадалахаре

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в
Джессика Пегула.
Фото Reuters

Американская теннисистка Джессика Пегула в полуфинале турнира в Гвадалахаре обыграла белоруску Викторию Азаренко со счетом 7:6 (7:3), 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 30 минут. На счету американки 5 эйсов, 2 ошибки на второй подаче и 3 реализованных брейк-пойнта из 8. Белоруска сделала 2 подачи навылет, 6 двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт.

В финале Пегула встретится с победительницей матча Мария Саккари (Греция) — Мария Боузкова (Чехия).

Виктория Азаренко
Джессика Пегула
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