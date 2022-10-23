Пегула обыграла Азаренко и вышла в финал турнира в Гвадалахаре

Американская теннисистка Джессика Пегула в полуфинале турнира в Гвадалахаре обыграла белоруску Викторию Азаренко со счетом 7:6 (7:3), 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 30 минут. На счету американки 5 эйсов, 2 ошибки на второй подаче и 3 реализованных брейк-пойнта из 8. Белоруска сделала 2 подачи навылет, 6 двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт.

В финале Пегула встретится с победительницей матча Мария Саккари (Греция) — Мария Боузкова (Чехия).