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Сегодня, 08:21

Пегула объяснила, почему ей сложно далась победа над Шнайдер на турнире в Торонто

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Американская теннисистка Джессика Пегула прокомментировала свою победу над россиянкой Дианой Шнайдер в четвертьфинале турнира в Торонто (Канада). Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3.

«Сегодня я играла лучше, чем в прошлых играх. Условия по-прежнему были очень тяжелыми, и играть против левши очень сложно, а также против того, с кем я никогда не тренировалась и не играла, поэтому я понятия не имела, чего ожидать», — приводит слова Пегулы Punto de Break.

В финале турнира Пегула сыграет против своей соотечественницы Аманды Анисимовой.

Джессика Пегула
Диана Шнайдер
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