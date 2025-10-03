Пегула обыграла Наварро и вышла в полуфинал турнира в Пекине

Американская теннисистка Джессика Пегула в четвертьфинале турнира в Пекине обыграла соотечественницу Эмму Наварро со счетом 6:7 (2:7), 6:2, 6:1.

Встреча продолжалась 2 часа 9 минут. На счету 31-летней Пегулы 3 эйса, 3 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 13.

В полуфинале Пегула встретится с Линдой Носковой из Чехии.

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 8 963 700 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Джессика Пегула (США, 5) — Эмма Наварро (США, 16) — 6:7 (2:7), 6:2, 6:1

Линда Носкова (Чехия, 26) — Сонай Картал (Великобритания) — 6:3, 6:4