Пегула обыграла Наварро и вышла в полуфинал турнира в Пекине
Американская теннисистка Джессика Пегула в четвертьфинале турнира в Пекине обыграла соотечественницу Эмму Наварро со счетом 6:7 (2:7), 6:2, 6:1.
Встреча продолжалась 2 часа 9 минут. На счету 31-летней Пегулы 3 эйса, 3 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 13.
В полуфинале Пегула встретится с Линдой Носковой из Чехии.
Пекин (Китай)
Турнир WTA China Open
Призовой фонд 8 963 700 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Джессика Пегула (США, 5) — Эмма Наварро (США, 16) — 6:7 (2:7), 6:2, 6:1
Линда Носкова (Чехия, 26) — Сонай Картал (Великобритания) — 6:3, 6:4
