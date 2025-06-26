Теннис
26 июня, 20:27

Пегула обыграла Наварро в четвертьфинале турнира в Бад-Хомбурге

Руслан Минаев

Американка Джессика Пегула вышла в полуфинал турнира в Бад-Хомбурге.

Третья ракетка мира в 1/4 финала победила 10-ю ракетку Эмму Наварро (США) со счетом 6:4, 1:6, 6:3. Матч длился 2 часа 3 минуты.

За выход в финал Пегула сыграет с победительницей матча Мирра Андреева (Россия, 3) — Линда Носкова (Чехия).

Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (Германия)

Турнир WTA Bad Homburg Open powered by Solarwatt

Призовой фонд 1 064 510 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Джессика Пегула (США, 1) — Эмма Наварро (США, 5) — 6:4, 1:6, 6:3

Джессика Пегула
