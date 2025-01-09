Пегула стала второй полуфиналисткой турнира в Аделаиде
Американка Джессика Пегула вышла в полуфинал турнира в Аделаиде в женском одиночном разряде.
В четвертьфинале соревнований Пегула встречалась с соотечественницей Эшлин Крюгер, которая отказалась от продолжения игры при счете 6:4, 2:0 в пользу своей соперницы.
В полуфинале Пегула сыграет либо против Юлии Путинцевой из Казахстана, либо против россиянки Дианы Шнайдер. Ранее в эту стадию турнира вышла еще одна представительница России Людмила Самсонова.
Аделаида (Австралия)
Турнир WTA Adelaide International
Призовой фонд 1 064 510 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Джессика Пегула (США, 1) — Эшлин Крюгер (США, LL) — 6:4, 2:0
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