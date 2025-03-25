Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Теннис
WTA

25 марта, 01:03

Пегула обыграла Костюк и вышла в четвертьфинал турнира в Майами

Сергей Разин
корреспондент

Американская теннисистка Джессика Пегула в четвертом круге турнира в Майами обыграла украинку Марту Костюк со счетом 6:2, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 17 минут. На счету 31-летней американки эйс, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 19.

В четвертьфинале Пегула встретится с британкой Эммой Радукану.

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 963 700 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертый круг

Джессика Пегула (США, 4) — Марта Костюк (Украина, 23) — 6:2, 6:3

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Джессика Пегула
Марта Костюк
Читайте также
Двалишвили и Сэндхаген проведут титульный бой на турнире UFC в Лас-Вегасе
Трамп потребовал от ХАМАС быстрых действий в вопросе освобождения заложников
«Оборона красно-белых безобразная, они вообще не соображают». Что говорят о предстоящем матче ЦСКА - «Спартак»
В Грузии прошли парламентские выборы. Главное
В Турции призвали Европу прислушаться к словам Путина
Команда Хабиба — самая сильная в России. Кто ее лучшие бойцы?
Популярное видео
Новая жизнь «Магнитки» / Буцаев в «Сибири»
Новая жизнь «Магнитки» / Буцаев в «Сибири»
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов теперь в «Металлурге»
Евгений Кузнецов теперь в «Металлурге»
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
Капризов подписал рекордный контракт
Капризов подписал рекордный контракт
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • dedpihto59

    нахлобучили нерукопожатную:thumbsup::bangbang:?

    25.03.2025

  • Sobakin94

    Славненько, в женской сетке закончились и негры, и негроматери.Пойдет нормальный турнир. Мужчинам до этого еще далеко.

    25.03.2025

  • Николай Шибаев

    Элегантно отпегулили

    25.03.2025

  • belaruss

    Как же приятно ,когда уже в следующем матче размазывают на корте после шоу с издевательским эйсом с руки

    25.03.2025

    • Соболенко — о первой строчке в рейтинге WTA: «Я не легенда спорта, не добилась всего, чего бы хотела»

    140-я ракетка мира Эала вышла четвертьфинал турнира в Майами после снятия Бадосы

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости