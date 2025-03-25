Пегула обыграла Костюк и вышла в четвертьфинал турнира в Майами
Американская теннисистка Джессика Пегула в четвертом круге турнира в Майами обыграла украинку Марту Костюк со счетом 6:2, 6:3.
Встреча продолжалась 1 час 17 минут. На счету 31-летней американки эйс, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 19.
В четвертьфинале Пегула встретится с британкой Эммой Радукану.
Майами (США)
Турнир WTA Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 8 963 700 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертый круг
