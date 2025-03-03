Пегула обыграла Кесслер и стала победительницей турнира в Остине

Американская теннисистка Джессика Пегула в финале турнира в Остине обыграла соотечественницу Маккартни Кесслер со счетом 7:5, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 24 минуты. На счету 31-летней Пегулы 2 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 10. У 25-летней Кесслер 4 ошибки на второй подаче и 3 реализованных брейк-пойнта из 7.

Для Пегулы это седьмой титул в WTA и первый в 2025 году.

Остин (США)

Турнир WTA ATX Open

Призовой фонд 275 094 доллара

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Джессика Пегула (США, 1) — Маккартни Кесслер (США, 5) — 7:5, 6:2