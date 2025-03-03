Пегула обыграла Кесслер и стала победительницей турнира в Остине
Американская теннисистка Джессика Пегула в финале турнира в Остине обыграла соотечественницу Маккартни Кесслер со счетом 7:5, 6:2.
Встреча продолжалась 1 час 24 минуты. На счету 31-летней Пегулы 2 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 10. У 25-летней Кесслер 4 ошибки на второй подаче и 3 реализованных брейк-пойнта из 7.
Для Пегулы это седьмой титул в WTA и первый в 2025 году.
Остин (США)
Турнир WTA ATX Open
Призовой фонд 275 094 доллара
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Джессика Пегула (США, 1) — Маккартни Кесслер (США, 5) — 7:5, 6:2
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