Пегула обыграла Фернандес и вышла полуфинал турнира в Цинциннати
Американская теннисистка Джессика Пегула победила канадку Лейлу Фернандес в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Цинциннати.
Матч завершился со счетом 7:5, 6:7 (1:7), 7:6 (7:3). Девушки провели на корте 3 часа 7 минут.
В полуфинале турнира Пегула сыграет с победительницей матча Анастасия Павлюченкова (Россия) — Паула Бадоса (Испания).
Цинциннати (США)
Турнир WTA Cincinnati Open
Призовой фонд 3 211 715 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Джессика Пегула (США, 6) — Лейла Фернандес (Канада) — 7:5, 6:7 (1:7), 7:6 (7:3)
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