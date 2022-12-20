Павлюченкова выступит на выставочном турнире в Дубае вместо Контавейт

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова выступит на выставочном турнире в Дубае, сообщает журналист Лука Фиорино.

Россиянка заменит на соревнованиях Анетт Контавейт из Эстонии.

31-летняя Павлюченкова в мае объявила о досрочном завершении сезона из-за травмы.

Ранее россиянка сообщила, что примет участие в Открытом чемпионате Австралии.

Первый турнир «Большого шлема» в сезоне — Australian Open — пройдет с 16 по 29 января.