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Сегодня, 19:11

Павлюченкова выступит на выставочном турнире в Дубае вместо Контавейт

Иван Шитик
Корреспондент
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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова выступит на выставочном турнире в Дубае, сообщает журналист Лука Фиорино.

Россиянка заменит на соревнованиях Анетт Контавейт из Эстонии.

31-летняя Павлюченкова в мае объявила о досрочном завершении сезона из-за травмы.

Ранее россиянка сообщила, что примет участие в Открытом чемпионате Австралии.

Первый турнир «Большого шлема» в сезоне — Australian Open — пройдет с 16 по 29 января.

Анастасия Павлюченкова
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