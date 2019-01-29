Павлюченкова вышла во второй круг турнира в Санкт-Петербурге

Россиянка Анастасия Павлюченкова пробилась во второй раунд турнира WTA в Санкт-Петербурге. В матче первого круга она обыграла француженку Ализе Корне - 7:5, 7:6(7:4). Встреча продолжалась 2 часа 1 минуту.

В следующем круге Павлюченкова сыграет с победительницей матча Елена Остапенко (Латвия) - Кристина Младенович (Франция).

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy

Призовой фонд 757 900 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Анастасия Павлюченкова (Россия) - Ализе Корне (Франция) - 7:5, 7:6(7:4)