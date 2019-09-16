Павлюченкова вышла во второй круг турнира в Осаке

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг турнира WTA в Осаке, обыграв украинку Даяну Ястремскую — 6:3, 6:1.

В других матчах первого круга — казашка Зарина Дияс обыграла представительницу Пуэрто-Рико Монику Пуиг — 6:0, 6:3. А представительница Болгарии Виктория Томова обыграла француженку Ализе Корне.

Осака (Япония)

Турнир WTA Toray Pan Pacific Open

Призовой фонд 757 900 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Анастасия Павлюченкова (Россия) — Даяна Ястремская (Украина) — 6:3, 6:1

Виктория Томова (Болгария, Q) — Ализе Корне (Франция, Q) — 4:6, 6:3, 6:2

Зарина Дияс (Казахстан, Q) — Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) — 6:0, 6:3