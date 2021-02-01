Павлюченкова вышла во второй круг турнира в Мельбурне
06:20
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в первом круге турнира в Мельбурне обыграла японку Мисаки Дои со счетом 6:1, 6:4.
Встреча продолжалась 1 час 8 минут. Россиянка сделала одну двойную ошибку.
Во втором круге Павлюченкова встретится с латвийкой Анастасией Севастовой.
Мельбурн (Австралия)
Турнир WTA Yarra Valley Classic
Призовой фонд 565 530 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Анастасия Павлюченкова (Россия, 11) — Мисаки Дои (Япония) — 6:1, 6:4
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