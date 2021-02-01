Павлюченкова вышла во второй круг турнира в Мельбурне

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в первом круге турнира в Мельбурне обыграла японку Мисаки Дои со счетом 6:1, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 8 минут. Россиянка сделала одну двойную ошибку.

Во втором круге Павлюченкова встретится с латвийкой Анастасией Севастовой.

Мельбурн (Австралия)

Турнир WTA Yarra Valley Classic

Призовой фонд 565 530 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Анастасия Павлюченкова (Россия, 11) — Мисаки Дои (Япония) — 6:1, 6:4