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Сегодня, 07:14

Павлюченкова вышла в полуфинал турнира WTA впервые с «Ролан Гаррос» 2021 года

Сергей Разин
корреспондент
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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в четвертьфинале турнира в Токио обыграла соотечественницу Екатерину Александрову — 6:2, 7:5.

Для 32-летней россиянки это первый выход в полуфинал турнира WTA с «Ролан Гаррос» 2021 года: тогда Павлюченкова уступила Тамаре Зиданшек из Словении.

В полуфинале турнира в Токио Павлюченкова встретится с победительницей матча Ига Свентек (Польша) — Вероника Кудерметова (Россия).

Анастасия Павлюченкова
Екатерина Александрова
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