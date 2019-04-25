Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова и чешка Люси Шафаржова в четвертьфинале турнира WTA в Штутгарте обыграли пару Ракель Атаво/Катарина Среботник (США/Словения, 4) - 6:0, 6:2.

Соперник Павлюченковой и Шафаржовой по полуфиналу определится позже.

Штутгарт (Германия)

Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix

Призовой фонд 820 977 долларов

Закрытые корты, грунт

Парный разряд

Четвертьфинал

Анастасия Павлюченкова/Люси Шафаржова (Россия/Чехия, WC) - Ракель Атаво/Катарина Среботник (США/Словения, 4) - 6:0, 6:2