Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова и чешка Люси Шафаржова в четвертьфинале турнира WTA в Штутгарте обыграли пару Ракель Атаво/Катарина Среботник (США/Словения, 4) - 6:0, 6:2.
Соперник Павлюченковой и Шафаржовой по полуфиналу определится позже.
Штутгарт (Германия)
Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix
Призовой фонд 820 977 долларов
Закрытые корты, грунт
Парный разряд
Четвертьфинал
Анастасия Павлюченкова/Люси Шафаржова (Россия/Чехия, WC) - Ракель Атаво/Катарина Среботник (США/Словения, 4) - 6:0, 6:2