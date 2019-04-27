Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова и чешка Люси Шафаржова вышли в финал турнира в Штутгарте в парном разряде. В полуфинале они обыграли представительницу России Анну Блинкову и грузинку Оксану Калашникову - 6:4, 7:5.

В финале соревнований они сыграют с победительницами матча Мона Бартель (Германия)/Анна-Лена Фридзам (Германия) - Габриэла Дабровски (Канада)/Елена Остапенко (Латвия).

Штутгарт (Германия)

Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix

Призовой фонд 820 977 долларов

Закрытые корты, грунт

Парный разряд

Полуфинал

Анастасия Павлюченкова/Люси Шафаржова (Россия/Чехия, WC) - Анна Блинкова/Оксана Калашникова (Россия/Грузия) - 6:4, 7:5