Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова и чешка Люси Шафаржова вышли в финал турнира в Штутгарте в парном разряде. В полуфинале они обыграли представительницу России Анну Блинкову и грузинку Оксану Калашникову - 6:4, 7:5.
В финале соревнований они сыграют с победительницами матча Мона Бартель (Германия)/Анна-Лена Фридзам (Германия) - Габриэла Дабровски (Канада)/Елена Остапенко (Латвия).
Штутгарт (Германия)
Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix
Призовой фонд 820 977 долларов
Закрытые корты, грунт
Парный разряд
Полуфинал
Анастасия Павлюченкова/Люси Шафаржова (Россия/Чехия, WC) - Анна Блинкова/Оксана Калашникова (Россия/Грузия) - 6:4, 7:5