Павлюченкова вышла в четвертьфинал турнира в Мадриде
21:04
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в четвертьфинал турнира в Мадриде.
В третьем круге россиянка обыграла американку Дженнифер Брэди со счетом - 7:5, 6:7 (8:10), 6:3. Встреча длилась 2 час 47 минут.
В четвертьфинале Павлюченкова встретится с победительницей пары Саккари (Греция)/Мухова (Чехия).
Мадрид (Испания)
Турнир WTA Mutua Madrid Open
Призовой фонд 2 549 105 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Третий круг
Анастасия Павлюченкова (Россия) - Дженнифер Брэди (США, 11) - 7:5, 6:7 (8:10), 6:3
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