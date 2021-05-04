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Павлюченкова вышла в четвертьфинал турнира в Мадриде

21:04
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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в четвертьфинал турнира в Мадриде.

В третьем круге россиянка обыграла американку Дженнифер Брэди со счетом - 7:5, 6:7 (8:10), 6:3. Встреча длилась 2 час 47 минут.

В четвертьфинале Павлюченкова встретится с победительницей пары Саккари (Греция)/Мухова (Чехия).

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 2 549 105 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Анастасия Павлюченкова (Россия) - Дженнифер Брэди (США, 11) - 7:5, 6:7 (8:10), 6:3

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