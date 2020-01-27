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Павлюченкова вышла в четвертьфинал Australian Open

13:39
Анастасия Павлюченкова. Фото Australian Open
Анастасия Павлюченкова. Фото Australian Open

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в матче четвертого раунде Australian Open обыграла немку Ангелик Кербер со счетом 6:7, 7:6, 6:2.

Матч длился 2 часа 37 минут. Россиянка сделала 4 эйса, совершила 3 двойных ошибки и взяла 5 брейк-пойнтов из 18.

В четвертьфинале Павлюченкова встретится с Карбинье Мугурузой, которая оказалась сильнее Кики Бертенс — 6:3, 6:3.

Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 49100000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Анастасия Павлюченкова (Россия, 30) — Ангелик Кербер (Германия, 17) — 6:7 (5:7), 7:6 (7:4), 6:2

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