Павлюченкова уступила Рус в первом раунде турнира в Праге
14:42
В первом раунде турнира WTА в Праге (Чехия) голландская теннисистка Аранча Рус обыграла россиянку Анастасию Павлюченкову (7:5, 6:2).
Также в игре первого круга встретились две чешки. Кристина Плишкова в двух сетах обыграла свою соотечественницу Линду Фрухвиртову (6:2, 7:5).
Прага (Чехия)
Турнир WTA Prague Open
Призовой фонд 202 250 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Аранча Рус (Голландия) — Анастасия Павлюченкова (Россия, 6) — 7:5, 6:2
Кристина Плишкова (Чехия) — Линда Фрухвиртова (Чехия, WC) — 6:2, 7:5
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