Павлюченкова уступила Рус в первом раунде турнира в Праге

В первом раунде турнира WTА в Праге (Чехия) голландская теннисистка Аранча Рус обыграла россиянку Анастасию Павлюченкову (7:5, 6:2).

Также в игре первого круга встретились две чешки. Кристина Плишкова в двух сетах обыграла свою соотечественницу Линду Фрухвиртову (6:2, 7:5).

Прага (Чехия)

Турнир WTA Prague Open

Призовой фонд 202 250 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Аранча Рус (Голландия) — Анастасия Павлюченкова (Россия, 6) — 7:5, 6:2

Кристина Плишкова (Чехия) — Линда Фрухвиртова (Чехия, WC) — 6:2, 7:5