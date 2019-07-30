Павлюченкова уступила Макхэйл в первом раунде турнира в Вашингтоне

Американская теннисистка Кристина Макхэйл обыграла россиянку Анастасию Павлюченкову (6:2, 4:6, 7:5) в первом раунде турнира в Вашингтоне. Матч продолжался два часа и 20 минут.
В следующем раунде американка сыграет с победительницей пары Чжу Линь (Китай) - Кэтрин Макнелли (США).
Вашингтон (США)
Турнир WTA Citi Open
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Кристина Макхэйл (США) - Анастасия Павлюченкова (Россия, 7) - 6:2, 4:6, 7:5
Леся Цуренко (Украина, 5) - Ван Яфань (Китай) - 6:3, 6:2
Ига Свентек (Польша) - Онс Жабер (Тунис) - 4:6, 6:4, 6:4
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