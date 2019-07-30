Павлюченкова уступила Макхэйл в первом раунде турнира в Вашингтоне

Американская теннисистка Кристина Макхэйл обыграла россиянку Анастасию Павлюченкову (6:2, 4:6, 7:5) в первом раунде турнира в Вашингтоне. Матч продолжался два часа и 20 минут.

В следующем раунде американка сыграет с победительницей пары Чжу Линь (Китай) - Кэтрин Макнелли (США).

Вашингтон (США)

Турнир WTA Citi Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Кристина Макхэйл (США) - Анастасия Павлюченкова (Россия, 7) - 6:2, 4:6, 7:5

Леся Цуренко (Украина, 5) - Ван Яфань (Китай) - 6:3, 6:2

Ига Свентек (Польша) - Онс Жабер (Тунис) - 4:6, 6:4, 6:4