Павлюченкова уступила Кенин и не смогла выйти в третий круг турнира в Пекине
09:27
Россиянка Анастасия Павлюченкова проиграла американке Софии Кенин во втором круге турнира в Пекине — 3:6, 2:6.
Их матч продолжался 1 час 9 минут. В 1/8 финала турнира Кенин сыграет с украинкой Элиной Свитолиной.
Пекин (Китай)
Турнир WTA China Open
Призовой фонд 7 430 905 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
София Кенин (США, 15) — Анастасия Павлюченкова (Россия) — 6:3, 6:2
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