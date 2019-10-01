Павлюченкова уступила Кенин и не смогла выйти в третий круг турнира в Пекине

Россиянка Анастасия Павлюченкова проиграла американке Софии Кенин во втором круге турнира в Пекине — 3:6, 2:6.

Их матч продолжался 1 час 9 минут. В 1/8 финала турнира Кенин сыграет с украинкой Элиной Свитолиной.

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 7 430 905 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

София Кенин (США, 15) — Анастасия Павлюченкова (Россия) — 6:3, 6:2