Павлюченкова отыграла пять матчболов подряд и победила Томову на старте турнира в Истборне
Россиянка Анастасия Павлюченкова победила Викторию Томову в первом круге турнира в Истборне — 6:1, 6:7 (5:7), 7:6 (9:7). Матч длился 2 часа 39 минут.
Во втором сете Павлюченкова уступала со счетом 0:3, но сумела выиграть пять геймов подряд. Однако не реализовала матчбол при 5:4. На тай-брейке третьего сета россиянка уступала со счетом 1:6, но отыграла пять матчболов соперницы.
За игру Павлюченкова реализовала 6 из 7 брейк-пойнтов. У Томовой — 4 из 6.
Россиянка в следующем матче сыграет с победительницей встречи между Софьей Кенин (США) и Кимберли Бирелл (Австралия).
Истборн (Великобритания)
Турнир WTA Lexus Eastbourne Open
Призовой фонд 389 000 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Первый круг
Анастасия Павлюченкова (Россия) — Виктория Томова (Болгария) — 6:1, 6:7 (5:7), 7:6 (9:7)