Павлюченкова отыграла пять матчболов подряд и победила Томову на старте турнира в Истборне

Россиянка Анастасия Павлюченкова победила Викторию Томову в первом круге турнира в Истборне — 6:1, 6:7 (5:7), 7:6 (9:7). Матч длился 2 часа 39 минут.

Во втором сете Павлюченкова уступала со счетом 0:3, но сумела выиграть пять геймов подряд. Однако не реализовала матчбол при 5:4. На тай-брейке третьего сета россиянка уступала со счетом 1:6, но отыграла пять матчболов соперницы.

За игру Павлюченкова реализовала 6 из 7 брейк-пойнтов. У Томовой — 4 из 6.

Россиянка в следующем матче сыграет с победительницей встречи между Софьей Кенин (США) и Кимберли Бирелл (Австралия).

Истборн (Великобритания)

Турнир WTA Lexus Eastbourne Open

Призовой фонд 389 000 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Анастасия Павлюченкова (Россия) — Виктория Томова (Болгария) — 6:1, 6:7 (5:7), 7:6 (9:7)