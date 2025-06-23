Теннис
23 июня, 15:45

Павлюченкова отыграла пять матчболов подряд и победила Томову на старте турнира в Истборне

Руслан Минаев
Теннисистка Анастасия Павлюченкова
Анастасия Павлюченкова.
Фото AFP

Россиянка Анастасия Павлюченкова победила Викторию Томову в первом круге турнира в Истборне — 6:1, 6:7 (5:7), 7:6 (9:7). Матч длился 2 часа 39 минут.

Во втором сете Павлюченкова уступала со счетом 0:3, но сумела выиграть пять геймов подряд. Однако не реализовала матчбол при 5:4. На тай-брейке третьего сета россиянка уступала со счетом 1:6, но отыграла пять матчболов соперницы.

За игру Павлюченкова реализовала 6 из 7 брейк-пойнтов. У Томовой — 4 из 6.

Россиянка в следующем матче сыграет с победительницей встречи между Софьей Кенин (США) и Кимберли Бирелл (Австралия).

Истборн (Великобритания)

Турнир WTA Lexus Eastbourne Open

Призовой фонд 389 000 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Анастасия Павлюченкова (Россия) — Виктория Томова (Болгария) — 6:1, 6:7 (5:7), 7:6 (9:7)

Анастасия Павлюченкова
  • vv12

    Действительно мощный комбэк, даже сотрудники турнира аплодировали Насте...

    24.06.2025

  • Илья Криштоп

    Настя задумалась о чём-то во время матча отвлеклась, начала проигрывать, вовремя одумалась и вспомнила что надо побеждать, и была такова.

    24.06.2025

  • Gene63

    Да, давно таких чудес не видел. Кстати, Анастасия сейчас выглядит несколько иначе, чем на фото, и я не только о цвете платья (она играла в белом).

    23.06.2025

  • krinf15

    Ага, Ваша правда! Именно так и получилось! :handshake::fist:

    23.06.2025

  • hant64

    То есть, вывод: сливы мы замечаем, а камбэки - нет? Логика). Но, если без шуток, весьма заметными событиями становятся и сливы, и камбэки. Но последних гораздо меньше. Всё просто.

    23.06.2025

  • nikola mozaev

    Можно только поаплодировать нашей Насте: она всегда бьётся до конца! Жаль, что нет в её коллекции титула турнира БШ в одиночном разряде.

    23.06.2025

  • spartsmen

    Вот уж качели. Уметь надо. Из грязи в князи да из огня да в полымя :grin:

    23.06.2025

  • fonkom

    Это эмоции. Просто мы внимательно следим за нашими и замечаем эти сливы. Уверен, нет такой тенденции. Если наши в хорошей форме, то способны на камбэк, если в плохой, то на слив. И точно так же иностранцы. Примерно, как приметы. Сто раз чёрная кошка перешла дорогу и ничего не случилось. А на сто первый раз - примета сработала)

    23.06.2025

  • hant64

    Как сказала недавно Соболенко после подобного камбэка против Рыбакиной - мне повезло. Тут тоже самое.

    23.06.2025

  • hant64

    Ишака вместе с саклей)). Остался и без жилья, и без транспорта.

    23.06.2025

  • hant64

    Не угадал, до 52-х.

    23.06.2025

  • hant64

    Пара - тройка таких вот камбэков против десятка грандиозных сливов... Как-то не в пользу силы воли наших расклад:grin:

    23.06.2025

  • hant64

    А в современном теннисе что, на тай-брейке теннисисты подают по шесть подач подряд? Иногда теннис смотрю, до сих пор было по две подачи подряд каждый, кроме первой. Когда правила успели изменить, уважаемый?:grin::grin::grin::grin::grin::grin::grin::grin::grin::grin::grin::grin:

    23.06.2025

  • Гмитрий Дуберниев

    Ишака своего поставил на Томову и продул?

    23.06.2025

  • _Mike N_

    Настя собирается играть до 50 лет ? :laughing:

    23.06.2025

  • fonkom

    О, похоже хорошую сумму просрал))

    23.06.2025

  • fonkom

    Что, ставочка пролетела?)))

    23.06.2025

  • fonkom

    Ну вот, а то есть любители написать, что у наших нет силы воли и проваливают концовки)

    23.06.2025

  • Садовник

    Сперва созда?м трудности, потом преодолеваем, обошлось в этот раз.

    23.06.2025

  • Sinaron

    Бездарно проиграть второй сет, чтобы в третьем героически выползти на тае.

    23.06.2025

  • инок

    С волевой победой Павлюченкову. Удачи ей и дальше!

    23.06.2025

  • Адекватный спартач

    Тот случай, когда в Томову вселилась Александрова:)

    23.06.2025

  • Максим Черный

    томова - это ЧТО за покемон??

    23.06.2025

  • Фаррух

    Есть у кого соцсети Томовой? Оставить пару ласковых этой умнице

    23.06.2025

  • Фаррух

    цирк тут лучше подходит слово

    23.06.2025

  • Фаррух

    просто в соперницах у нее очень профессиональная спортсменка была, которая очень профессионально слила тай при 1-6 :rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl: даже во сне такое не приснится, отдать подряд ШЕСТЬ ПОДАЧ!

    23.06.2025

  • Алехандрохорс

    Невероятный камбэк от Анастасии! Этот матч должен был состояться, чтобы Настя отыграла кроме матчпоинта в основное время еще и пять! матчпоинтов подряд на решающем тайбрейке со счёта 1:6! Павлюченкова оформила 3 победу за 9 матчей после АО, где она в четвертьфинале уступила 1:2 Соболенко. Падение с 23 позиции на 53 - итог этих выступлений. Настя, ты боец, возвращайся в тур.

    23.06.2025

  • борис обезьянников

    Триллер))

    23.06.2025

  • krinf15

    Умничка, Настя! С 1:6 умудрилась вытащить решающий тайбрейк! Сила воли налицо и на лице! )))

    23.06.2025

